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Rusya'da Manuel Fernandes şampiyon oldu!

Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova, Zenit'i 1-0 mağlup etti ve 14 yıl sonra şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Rusya'da Manuel Fernandes şampiyon oldu!
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05 Mayıs 2018 22:50
Rusya Premier Lig'de Lokomotiv Moskova ağırladığı Zenit'i 1-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Ligin 29. haftasında Lokomotiv Moskova sahasında Zenit ile karşı karşıya geldi.

Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Portekizli futbolcu Eder kaydetti.

Bu galibiyetle Lokomotiv Moskova ligin bitimine bir hafta kala puanını 60'a yükselterek, 56 puana sahip Spartak Moskova'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Zenit ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, 2002 ve 2004'ten sonra 3. kez şampiyon oldu.



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