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Rusya'da gol sesi çıkmadı! İste grupta son durum...

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin grubunda Rusya ile İsveç karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Rusya'da gol sesi çıkmadı! İste grupta son durum...
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12 Ekim 2018 00:38
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya ve İsveç karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve Rusya ile İsveç golsüz eşitlikle maçı tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Rusya puanını 4'e çıkardı. İsveç'in puanı ise 1 oldu. Türkiye 3 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.



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