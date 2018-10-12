UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Rusya ve İsveç karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve Rusya ile İsveç golsüz eşitlikle maçı tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Rusya puanını 4'e çıkardı. İsveç'in puanı ise 1 oldu. Türkiye 3 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve Rusya ile İsveç golsüz eşitlikle maçı tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Rusya puanını 4'e çıkardı. İsveç'in puanı ise 1 oldu. Türkiye 3 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.
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