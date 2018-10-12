UEFA Uluslar Ligi'ndeile aynı grupta yer alanvekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın ikinci devresinde iki takım da aradığı golü bulamadı ve Rusya ile İsveç golsüz eşitlikle maçı tamamladı.Bu sonuçla birlikte Rusya puanını 4'e çıkardı. İsveç'in puanı ise 1 oldu. Türkiye 3 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.