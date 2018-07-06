Rusya'da Domagoj Vida patlaması!

Beşiktaş yıldız savunmacısı Domagoj Vida, Dünya Kupası'na damgasını vurmayı sürdürüyor. Hırvatistan Milli Takımı'yla D Grubu'nda görev yaptığı maçlarda ortaya koyduğu etkili görüntüyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu, önceki akşam Danimarka'yla oynanan karşılaşmada ise adeta zirve yaptı.



Mücadeleye ilk 11'de başlayan başarılı oyuncu, ülkesinin penaltılarda kazandığı karşılaşmada 120 dakika boyunca oldukça etkili bir görüntü ortaya koydu.



Fark yaratmayı sürdürdü



Karşılaşma içinde 92 kez topla buluşan ve takım arkadaşlarına gönderdiği 71 pasta isabeti bularak sahanın en başarılı isimleri arasında yer alan Vida, rakip oyuncularla 6 kez girdiği ikili mücadeleden de başarıyla ayrılmasını bildi. Ek olarak 5 hava topunda rakiplerine geçit vermeyen 29 yaşındaki futbolcu, kalitesiyle fark yarattı. Everton'ın radarında...



Karşılaşmanın ardından Avrupa'da manşetleri süsleyen Vida için İngiliz basınında transfer dedikoduları arttı. Milli yıldız Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın, Vida'yı yakından takip ettiği iddia edilirken konuşulan bonservis rakamlarının 20 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.



