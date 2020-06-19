Rusya'da çılgın maç; Kovid vurdu, 10-1 yenildiler!

Rusya Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Sochi, Rostov'u konuk etti.



Fisht Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Sochi'nin 10-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



6 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sahaya 16-17 yaşında gençlerle çıkan Rostov, karşılaşmanın 1. dakikasında Romanov'la 1-0 öne geçti ancak Sochi, 7. dakikada Abramov'un kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Ardından gol yağmuru başladı ve Sochi'ye galibiyeti getiren golleri, 15., 44. ve 51. dakikalarda Kokorin, 45+2. ve 48. dakikalarda Zabolotnyi, 53. dakikada Novoseltsev, 74. ve 86. dakikalarda Poloz ile 87. dakikada Koldunov kaydetti.



Üst üste 4. galibiyetini alan Sochi, puanını 27'ye yükseltti ve 9. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rostov ise 38 puanla 4. sırada yer buldu.



