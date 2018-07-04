Rusya'da büyük tartışma: 'Dünya Kupası, ahlağımızı bozdu!'

"BACAKLARINI AÇARAK İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

"FAHİŞELERİN ZAMANI!" YAZISINA BÜYÜK TEPKİ

"YABANCI ERKEKLER KADIN GİBİ HİSSETTİRİYOR"

"KENDİLERİNE ÜLKENİN ELİTLERİ DİYENLERİN HEPSİ FAHİŞE"

"RUS KADINLARIN SESLENİYORUM, ONURUNUZ İNCİNMİYOR MU?"

DEVLETE YAKIN GAZETEDEN OLAY YAZI: "YABANCI ERKEKLERLE YATMAK"

Rusya'da Dünya Kupası sırasında Rus kadınlarının yabancı erkeklerle olan ilişkileri, ülke medyasının da tepkisini çekmeye başladı. Rusya'nın ünlü psikolog ve yazarı Platon Besedin'in büyük bir gazetede tam sayfa çıkan yorumu, tartışmayı daha da alevlendirdi."Rus genç kadınlarındaki yozlaşma" başlığını taşıyan haber, Moskovsky Komsomolets'te yayınlandı. Besedin'in yazısı, "Sosyal medya, genç ve orta yaşdaki Rus kadınlarının nasıl da ahlak dışı davranışlar sergiledikleri videolarla dolu. Ülkenin dört bir yanında bu tip olaylar yaşanıyor. Birçok Rus kadını, yabancı erkeklere fahişeler gibi davranıyor." ifadeleriyle başlıyor.Besedin, bir videoda sarhoş bir kadının Polonyalı bir taraftarla cadde ortasında yaşadığı cinsel ilişkiyi örnek göstererek, "Tüm Rus kadınları değil, böyle olanları. Tüm ağır değil ama bazı kara koyunlar. Evet dürüst olalım, etrafta bazı kara koyunlarımız var. Rus kadınlarının bazıları, güzellikleri nedeniyle tarifsiz bir günahkarlık içerisindeler. Rusya'nın imajının böyle olmasını istemiyorsak, Rus kadınlarının yabancı futbolsever erkekleri avlamalarına mani olmalıyız. Dünya Kupası sırasında da gördüğümüz üzere, bu konuda çok vakit kaybettik." satırlarıyla yazısına devam ediyor."Bazıları, yabancı erkeklerle bedavaya cinsel ilişkiye giriyorlar. Çünkü, yabancılarla birlikte olmaktan hoşlanıyorlar." ifadeleriyle devam eden yazıda, "Bir kısım Rus kadınları, utanç ve ahlak değerleri olmadan yabancı erkeklerle birlikte oluyorlar. Bir jenerasyonumuz, fahişe gibi, bacaklarını açarak istediklerini elde edebilecekleri düşünceleriyle büyüdü." satırlarıyla makale sona eriyor.Rusya'da çıkan Cosmopolitan dergisinin yazarı Snezhana Gribatskaya ise tartışmanın diğer tarafında...İnternet üzerinden başlattığı imza kampanyasında, "Rus kadınlarını suçlamak üzerine!" başlıklı yazı nedeniyle özür dilenmesini istiyor. İmza kampanyasının metninde, makalenin spotu olan "Fahişelerin zamanı! Rus kadınları ülkelerini ve kendilerini utandırıyor." ifadelerine yer veriyor ve bunlar nedeniyle tüm Rus kadınlarından büyük bir özür dilenmesi gerektiğini belirtiyor.İmza kampanyasını başlatan ve 6500 imza alan Snezhana Gribatskaya, verdiği bir röportajda bu yazının yargıya intikal etmesi gerektiğini ve kadınlara hakaretten yargılanılması gerektiğini savunuyor.Tartışmanın diğer tarafında yer alan Yulia Skulkina ise bu imza kampanyasının altına, "Anlayamıyorum, bir kadın neden sex yapabileceği kişiyi kendi seçemesin! Belki de Rus kızları, yabancı erkeklerin kendilerini kadın gibi hissettirmesini sevmiştir. Belki de karşılarındaki erkek, sadece oturup bira içmiyordur, erkek gibi davranıyordur, gülümsüyordur ve özgür hissettiriyordur." yorumunu yaptı.Aynı imza kampanyasına yorum yapan Svetlana Zhukova ise, "Bu kampanyaya imzamı atıyorum. Çünkü, her kadının kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.Gazeteci Alexander Krivoderev, "Keşke bu makale daha hafif bir dille yazılsaydı. Fakat, yozlaşma olduğu da bir gerçek. Buna Duma (Meclis) ve yetkililer müdahala etmeli. Tüm Rus kadınları fahişe değildir. Fakat, kendilerine "Ülkenin elitleri" diyen kadınların hepsi fahişe!" açıklamasını yaptı.İmza kampanyasının sahibi Gribatskaya, Cosmopolitan'ın sitesinde yer alan yazıda, "Besedin'in mantığına göre, kendi istediği gibi cinsel bir hayatı olursa fahişeleşiyor. Bu düşünce tarzına göre bir kadın, bir insan gibi düşünmemeli. Bir kadın, cinsel yönden tatmin olmamalı ona göre!" ifadelerini kullanıyor.Olay yaratan makalenin sahibi Besedin, Rusya'daki genç kadınların ortalama bir işte çalışması halinde en iyi ihtimalle 125 Euro (685 TL) kazanabileceğini ve bu durumun yaşanan olayların arkasındaki en temel sorun olduğunu belirtiyor."Bu problemler hakkında sessiz kalmamızı istiyorlar. Bahsetmeyelim, konuşmayalım, yokmuş gibi davranalım." diyerek sözlerimne devam eden Besedin, "TV kanallarında kadınlar bir sex objesi gibi kullanılıyor. Prime-Time'da popüler sanatçılar, televizyon sunucuları, spikerler, yeniler, eskiler hepsi kendilerini en iyi şekilde sunmak için çabalıyorlar. Yabancı sitelerde, "Rus Nataşalarla nasıl sex yaparsınız?" şeklinde rehber yazılar var. Rus kadınlarına sesleniyorum, bu sizin onurunuzu, gururunuzu incitmiyor mu?" şeklinde sordu.Devlete yakın olduğu bilinen Komsomolskaya Pravda'da çıkan bir yazı ise tartışmaların fitilini ateşleyen bir diğer nokta oldu. "Yabancı erkeklerle yatmak" başlıklı yazıda, "Kısa etekler veya etekli elbiseler giyin. Yabancılar, Rus kadınlarının şuh giyinmesini severler. Çok ucuz görünmenize gerek yok. Ancak, çok kapalı elbiseler de giymeyin." gibi tavsiyeler yer alıyordu.Yazıda görüşü alınan profesyonel çöpçatan Nadezhda Sotnikova ise, "İngiliz erkekler, namuslu davranırlar, iffet taslarlar. Bir yere yemek içmek için gittiğinizde tüm hesabı ödemesini beklemeyin. Çoğunlukla, yarı yarıya ödemeyi teklif edeceklerini bilin." gibi yorumlar yapıyordu.