Rusya'da bir ay önce basılan parada inanılmaz olay!

Rusya'daki Dünya Kupası'na özel çıkarılan banknotlar, Igor Akinfeev'in kurtarışını tahmin etti.

2018 Dünya Kupası'nın en büyük süprizlerinden birinde Rusya, turnuvanın favorilerinden olan İspanya'yı penaltılar sonucuyla eledi. Bu maçta performansıyla öne çıkan isimlerde biri Rusya'nın kalecisi Igor Akinfeev'di.

Akinfeev özellikle İspanya'nın attığı penaltıyı kurtararak, maçı kazandırması ile çok konuşuldu. Sağ köşeye atlayıp gerisine düşen topu sol ayağıyla çıkardığı pozisyon turnuvanın en akılda kalan anlarından biri oldu.

Bu kurtarış hakkında enteresan olan şey, Rusya'nın bir ay önce Dünya Kupası için özel olarak bastırdığı Dünya Kupası'na özel 100 Ruble banknotlarındaki futbolcu grafiğinin, Akinfeev'in kurtarışı ile tıpa tıp aynı olması...

Banknottaki görselde Rusya'nın efsanevi kalecisi Lev Yashin'in yer aldığı bilinirken, kurtarışın bu görselle olan benzerliği dikkat çekti. Rusya Bankası twitter hesabından, "Tahmin yapma, her zaman iyi olduğumuz bir konu olmuştur" şeklinde esprili açıklama yaptı. Bir başka Rus twitter kullanıcısı da, "Her Rus sportif başarısında olduğu gibi, bunda da para bir şekilde başarının içinde" ifadelerini kullandı.



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Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
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Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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