Rusya Yanlışlıkla Twitch'i Engelledi!





Newzoo'nun açıkladığına göre 2018'in ilk çeyreğinde Youtube Gaming ve Twitch'de izlemelerin %11'i espor üstüne dayalı.



Rusya'da Twitch'de izlemelerin büyük çoğunluğunu oluşturan kitlede Starladder ve Ruhub bulunuyor. Toplamda 44.5 milyon saatlik izlemenin büyük kısmını şuan yasaklanmış boyutta.



Bu durum dün karşımıza Reddit'te Twitch partneri olan Angry_Roleplayer'ın açtığı başlıkla karşımıza çıktı.



"Dün Rus yetkililer Telegram'ı (popüler şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması) ve Amazon'u (ve Google'ı) engellemek için ülke çapında sunucu IP'lerini yasakladılar. Bunun sonucunda 20 Milyon IP ve IP Kapısı ülke çapında yasaklandı ve Amazon'un sunucularını ya da Google'ın sunucularını kullanan diğer servisler çöktü. Ne yazık ki buna Twitch'de dahil. Ben dahil birçok Rus kullanıcı VPN ve TOR kullanarak Twitch'e ulaşabiliyoruz. Bu durumda nasıl yayın yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Tam zamanlı olarak yayın yapan ve Twitch partnerliği bulunan bir yayıncıydım ve şu an 2000: Ağ Hatası alıyorum. Şu an için yayınlarıma Youtube üzerinden devam edeceğim gözüküyor."



Diğer yayıncılar ve Twitch üstünden iş yapan diğer organizasyonlar ise IP yasaklaması yüzünden yayınlarında büyük sorunlar yaşadı. Bunun en belirgin örneği ise Team Empire'ın maçının duraklama ve kesintiler yaşamasıydı.



kaynak:dijitalsporlar



