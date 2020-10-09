Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
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09 Ekim 2020 16:38
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, milli takımın Rusya ile oynayacağı karşılaşmada Matej Jug görev yapacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Rusya ile Türkiye arasındaki karşılaşma saat 21.45'te VTB Arena'da oynanacak.

 



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