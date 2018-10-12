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Rusya - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hakemi açıklandı.

Kaynak: AA
Rusya - Türkiye maçının hakemi belli oldu
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12 Ekim 2018 15:14
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcıları Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka olacak.

Marcin Boniek'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada, Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakemlik yapacak.

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