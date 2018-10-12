A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Raczkowski'nin yardımcıları Michal Obukowicz ve Radoslaw Siejka olacak.Marcin Boniek'in dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmada, Tomasz Kwiatkowski ve Jaroslaw Przybyl de ilave yardımcı hakemlik yapacak.