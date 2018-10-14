Rusya Türkiye maçı hangi kanalda? Rusya Türkiye maçı saat kaçta?

Rusya-Türkiye maçınını muhtemel 11'leri belli oldu! Mircea Lucescu Rusya maçı öncesinde kafasındaki 11'i belirledi. Peki Rusya-Türkiye maçı hangi kanaldan canlı bir şekilde futbolseverle buluşacak? İşte tüm merak edilenlerle sizlerleyiz...
RUSYA-TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? |
Milli heyecan Uluslar Ligi maçlarıyla devam ediyor. Grupta 3. maçta Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelecek.
14 Ekim Pazar günkü Rusya-Türkiye maçı, 19.00'da TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Rusya-Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü 19.00'da naklen futbolseverler ile buluşacak.
RUSYA-TÜRKİYE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN... - Aday kadro
Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid). Türkiye, Rusya ile 6. randevuda
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında deplasmanda konuk olacağı Rusya
ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya
ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü. - Son maçta yenilgi
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.
Türkiye ve Rusya
arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya
'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi. - İlk maç 1994'te
Türkiye ve Rusya
, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya
, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya
aynı skorla galip geldi. - SSCB döneminde 15 maç
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı. - Maçlar
Türkiye ile Rusya
arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih
| Yer
| Organizasyon
| Sonuç
|20.04.1994
|Bursa
| Özel
| 0-1
|22.04.1998
|Moskova
| Özel
| 0-1
|31.08.2016
|Antalya
| Özel
| 0-0
|05.06.2018
|Moskova
| Özel
| 1-1
|07.09.2018
|Trabzon
| UEFA Uluslar Ligi
| 1-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır. A Milli Futbol Takımı,
UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya'ya
konuk olacak.
Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanacak B Ligi 2. Grup üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 19.00'da başlayacak.
TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. MUHTEMEL 11'LER Rusya
Guilherme
Mario Fernandes
Neustadter
Dzhikiya
Rausch
Zobnin
Dzagoev
Ionov
Golovin
Cheryshev
Dzyuba Türkiye
Sinan
Zeki Çelik
Kaan
Çağlar
Ömer
Okay
Mahmut
Oğuzhan
Cengiz
Hakan
Cenk
Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmişti.
Rusya'nın 4 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, 1 puanla İsveç ise son sırada yer alıyor.