Rusya Türkiye maçı canlı izle şifresiz, TRT 1 Canlı

Rusya Türkiye maçı! UEFA Uluslar Ligi'nde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Türkiye, deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Rusya Türkiye maçını canlı şifresiz izlemek isteyen ne yapacak?
Sochi'de oynanan maç, şifresiz olarak TRT 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçı
servisinden de anlık olarak takip edebileceksiniz.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında deplasmanda konuk olacağı Rusya
ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya
ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü. - Son maçta yenilgi
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.
Türkiye ve Rusya
arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya
'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi. - İlk maç 1994'te
Türkiye ve Rusya
, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.
İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya
, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.
22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya
aynı skorla galip geldi.- SSCB döneminde 15 maç
Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.
Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.- Maçlar
Türkiye ile Rusya
arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih
| Yer
| Organizasyon
| Sonuç
|20.04.1994
|Bursa
| Özel
| 0-1
|22.04.1998
|Moskova
| Özel
| 0-1
|31.08.2016
|Antalya
| Özel
| 0-0
|05.06.2018
|Moskova
| Özel
| 1-1
|07.09.2018
|Trabzon
| UEFA Uluslar Ligi
| 1-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.