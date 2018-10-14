Rusya Türkiye maçı canlı izle şifresiz, TRT 1 Canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Rusya karşısında! Gruptaki kritik maçta Türkiye'nin alacağı galibiyet çok şey değiştirecek. Rusya Türkiye maçını canlı şifresiz izlemek isteyenler burada!

14 Ekim 2018 19:34
Rusya Türkiye maçı canlı izle şifresiz, TRT 1 Canlı
Rusya Türkiye maçı! UEFA Uluslar Ligi'nde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Türkiye, deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Rusya Türkiye maçını canlı şifresiz izlemek isteyen ne yapacak?
Sochi'de oynanan maç, şifresiz olarak TRT 1 kanalından yayınlanacak. Ayrıca maçı Sporx Canlı Skor servisinden de anlık olarak takip edebileceksiniz.




Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Rusya'ya 2-1 mağlup olurken, ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmişti.

Rusya'nın 4 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, 1 puanla İsveç ise son sırada yer alıyor.

- Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp).

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray).

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg).

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid).

 Türkiye, Rusya ile 6. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup üçüncü maçında deplasmanda konuk olacağı Rusya ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 5 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 5 karşılaşmanın 3'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 5 gol gördü. 

- Son maçta yenilgi

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un ilk maçında 7 Eylül 2018'de Trabzon'da karşı karşıya geldi.

Türkiye ve Rusya arasındaki müsabaka, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

Ay-yıldızlı ekibin tek golünü 41. dakikada Serdar Aziz attı. Rusya'ya galibiyeti getiren goller ise 13. dakikada Denis Cheryshev ve 49. dakikada Artem Dzyuba'dan geldi. 

- İlk maç 1994'te

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. 

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

- SSCB döneminde 15 maç

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

- Maçlar

Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 Tarih  Yer  Organizasyon  Sonuç
20.04.1994 Bursa       Özel  0-1
22.04.1998 Moskova       Özel  0-1
31.08.2016 Antalya       Özel  0-0
05.06.2018 Moskova       Özel  1-1
07.09.2018  Trabzon  UEFA Uluslar Ligi  1-2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
Kaynak: Sporx.com

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