Rusya İspanya'yı eledi, Moskova'da kutlamalar sabaha kadar sürdü

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın çeyrek finale yükselmesinin coşkusu Moskova'da sabaha kadar kutlandı.



Rusya'nın, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmesinin ardından, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.



Kızıl Meydan başta olmak üzere, Moskova'nın ünlü meydan ve caddelerini dolduran taraftarlar, tezahüratlar ile galibiyeti kutladı.



Sokaklarda korna çalarak arabalarla tur atan taraftarlar Moskova'da renkli görüntülere sahne oldu.



Moskova'da güvenlik de üst düzeyde tutuldu. Bazı sokakların girişleri kapatılırken, meydanlara girişler güvenlik kontrollerinden sonra yapıldı.



Futbolda tarihinin en önemli başarılarından birine ulaşan Rusya Milli Takımı, günü izinlik olarak geçiriyor.



