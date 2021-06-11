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Rusya, EURO 2020'ye tutundu

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya, Finlandiya'yı 1-0 yendi ve grupta ilk puanlarını alarak gruptan çıkma adına önemli bir adım attı.

Rusya, EURO 2020'ye tutundu
EURO 2020 B Grubu 2. maçında Rusya ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya 1-0'lık skorla kazandı.

Rusya'ya galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Artem Dzyuba'nın asistinde Aleksey Miranchuk'tan geldi. Dzyuba ile gerçekleştirdiği duvar pasıyla ceza sahasına giren Miranchuk, savunmacısını çalımladıktan sonra sağ çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşla Rusya'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu galibiyetle birlikte Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Finlandiya ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

İlk maçında Belçika'ya 3-0 yenilen Rusya böylece ilk 3 puanını alırken, açılış maçında Danimarka'yı 1-0 yenen Finlandiya da 3 puanda kaldı.

Grubun 3. ve son maçlarında Rusya ile Danimarka karşı karşıya gelecekken, Finlandiya ile Belçika ile kritik bir maça çıkacak.

 

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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