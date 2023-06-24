Rusya darbe girişimi son dakika 2023: Wagner grubu, Prigozhin kimdir? Rusya'da ne oluyor?

savaşan Rus askerleri, savaş alanında bir iş adamı ve uzun süredir devlet başkanı Vladimir Putin'e bağlı olan karanlık bir gruptan

destekleniyor .

Wagner

kontrolündeki özel bir askeri şirkettir ve 2014 yılında

ve doğu Ukrayna'nın

bölgesine konuşlandırılarak dişlerini kesmiştir ve o zamandan beri

da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker göndermiştir .

Ukrayna'yı işgalinde Wagner vazgeçilmez olduğunu kanıtladı, ancak Kremlin ile açık sözlü Bay Prigozhin arasındaki bariz bir güç mücadelesi, grubun kanatlarının Moskova tarafından kırpılmasına yol açtı.

23 Haziran Cuma günü Prigozhin, ülkesinin savunma bakanı Sergei Shoigu'yu kendi savaşçılarını "yok etmekle" ve Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için yalanlar uydurmakla suçladığında sürtüşme kriz noktasına tırmandı.

üst düzey yöneticilerinin "kötülüğünü" durdurmaya yemin ettiği Telegram'da patlayıcı bir rantla silahlı isyan çağrısında bulundu .

Wagner Grubu'nun lideri, tiradında Putin'in peşinden gitmedi, bunun yerine, bir yıldan fazla bir süredir ve

- büyük bir kısmından Bay Prigozhin'in grubunun sorumlu olduğu - Rusya cumhurbaşkanının Bay Shoigu tarafından aldatıldığını iddia etti.



"Savaşa ihtiyaç vardı... Shoigu'nun bir Mareşal olabilmesi için, ikinci bir Kahraman Yıldız alabilmesi için... savaş Ukrayna'yı askerden arındırmak ya da Nazilikten arındırmak için değildi. Fazladan bir yıldıza ihtiyaç vardı," dedi BBC'ye göre Prigozhin Telegram'da .

Moskova'nın Interfax haber ajansı, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un Putin'e konu hakkında bilgi verildiğini doğruladığını bildirdi. Tass haber ajansına göre, Kremlin'in Federal Güvenlik Servisi (FSB), Bay Prigozhin'e karşı bir ceza davası açtı ve ondan "yasadışı eylemleri durdurmasını" istedi.

Savunma bakanlığı suçlamaları "bilgi provokasyonu" olarak nitelendirerek reddetti.

Kremlin'in yaptığı uyarılar, Bay Prigozhin'in tehditlerini engellemedi. Yeni bir Telegram mesajında, kuvvetlerinin Ukrayna'dan sınırı geçtiği ve Rusya'nın Rostov-on-Don şehrine girerken

Ancak 24 Haziran Cuma günü geç saatlerde Wagner Grubunun Rostov'a doğru ilerlediğine dair kesin bir kanıt yoktu.

Dünyanın dört bir yanındaki gözlemciler, Prigozhin'in sözde "isyanının" Moskova'daki statüko için ciddi bir tehdit oluşturup oluşturmadığını belirlemeye çalışıyordu, ancak birçok kişi açık muhalefetin - ve Bay Putin'in bunu alenen ele almamasının - yönetimi baltalamaya hizmet edebileceği konusunda hemfikirdi.

61 yaşındaki eski bir mahkum olan Prigozhin - bazen "Putin'in şefi" olarak da bilinir çünkü catering işletmesi Rusya cumhurbaşkanı için akşam yemeklerine ev sahipliği yaptı ve Kremlin'in silahlı kuvvetlerini besledi - geçen yıl Eylül ayına kadar grupla tüm bağlantılarını reddetmişti. kurucusu olmaktan "gurur duyduğunu" açıkladı.

Donbas ihtilafında Rusya destekli ayrılıkçıları desteklemek için Wagner'i kurduğunu söyledi.

Prigozhin, "Eski silahları kendim temizledim, kurşun geçirmez yelekleri kendim hallettim ve bu konuda bana yardımcı olabilecek uzmanlar buldum" dedi. "O andan itibaren, 1 Mayıs 2014'te, daha sonra Wagner Taburu olarak anılacak olan bir grup yurtsever doğdu."

Eski bir Rus istihbarat subayı olan Dmitry Utkin'in, grubun komutanlığının zirvesine yakın bir yerde kalmaya devam eden kurucu ortak olduğu iddia ediliyor.

Wagner, kuruluşundan bu yana Ukrayna, Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mali ve Mozambik'te insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanıyor.

Grubun ayrıca İslamcı bir isyana karşı Burkina Faso hükümeti için çalıştığına inanılıyor.

Bay Prigozhin'in karıştığını kabul etmeden önce, grupla bağlantısı olduğu iddiasıyla Rus ve Batılı haber kuruluşlarına dava açmış bir geçmişi vardı. Gizli duruşunun Wagner askerlerini korumak olduğunu iddia etti.

Bay Prigozhin'in kasabayı ele geçirdiğini iddia etmesinden sonra bir Soledar tuz madeninde Wagner savaşçıları

(Telgraf)

Bay Prigozhin, grup Ukrayna ihtilafında öne çıkarken, sonunda Wagner ile olan bağlarını itiraf etmek zorunda kaldı. İngiliz istihbaratı, Ukrayna'da aktif olan Wagner birliklerinin sayısını 50.000 olarak veriyor ve bu, Rusya'nın toplam gücünün dörtte birini oluşturuyor.

Savaş müteahhitleri yeni bir şey değil ama askeri analistler, Kremlin'in savaş sırasında resmi Rus kuvvetlerinin verdiği ağır kayıplar ve askere almadaki zorluklar nedeniyle büyük ölçüde Wagner'e güvendiğini söylüyor.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), Wagner'in ilk olarak 28 Mart 2022'de, Rus kayıplarının ilk saldırının hızını engellemeye başlamasının ardından çatışmanın üzerinden bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra Ukrayna'da konuşlandırıldığını bildirdi.

Wagner o zamandan beri Soledar, Popasna ve Lysychansk gibi şehirlerin ele geçirilmesinde önemli roller oynadı - Kremlin kayıplar karşısında defalarca kendi kuvvetlerinin komutasını değiştirmek zorunda kalırken görece operasyonel yeterlilik sunuyor.

şehrini ele geçirmek için halen devam eden kampanyasının bir parçası olarak yoğun bir saldırıya maruz kalan küçük bir kasaba olan Soledar savaşında Bay Prigozhin,

Kremlin'in kendi birliklerinin yaptığını açıklamasından günler önce zafer kazandığını söyledi. aynısı.

Bakhmut, ele geçirilmesi Rus kuvvetlerini Donbas'ı oluşturan tüm Donetsk ve Luhansk bölgelerini ele geçirme hedefinde daha güçlü bir konuma getireceği için Moskova tarafından ödüllendiriliyor.

12 Şubat'ta Bay Prigozhin,

ve Moskova , Donetsk kasabasını ve diğer bazı cephe yerleşimlerini hedef alan

Rus güçlerinden hiç bahsetmedi

Bay Prigozhin'in basın servisi tarafından yayınlanan bir fotoğraf, Krasna Hora köyünün giriş tabelasında Wagner savaşçıları olduğunu söylediklerini gösteriyor.

(Reuters)

Prigozhin'in Rus siyasetindeki hırsları üzerine spekülasyonlar alevlendi ve Putin'in eski aşçısının olası meydan okumalarına karşı duyarlı olduğuna dair işaretler var.

Kremlin, Bay Prigozhin'in kanatlarını kesmek için harekete geçti ve devlet medyasına ondan veya Wagner'den adıyla bahsetmeyi bırakmasını tavsiye ederken, savunma bakanlığına yönelik alenen eleştirisini durdurmasını emretti.

Bay Prigozhin o zamandan beri, Wagner'in safları için önemli bir beslenme alanı olan hapishanelerden hükümlü toplama hakkından da mahrum bırakıldığını doğruladı ve gücü kendi güçleri için hükümete geri verdi.

Siyasi çevrelerle temaslarını sürdüren eski bir Kremlin danışmanı olan Sergei Markov, Rus hükümetinin Prigozhin'den yetkililer tarafından istenmedikçe kendi siyasi hareketini kurmayacağına veya bir parlamento partisine katılmayacağına dair söz aldığını söyledi.

Markov, "Ondan biraz korkuyorlar ve onu uygunsuz biri buluyorlar" dedi.

Resmi adı PMC Wagner olan grup kısa bir süre önce genel merkezini aynı zamanda bir teknoloji merkezi işlevi gören ve kamufle edilmiş personelle dolu gri koridorlar boyunca gelişmiş silahların sergilendiği St.

Ukrayna'daki bir Wagner alayını terk ettikten sonra Ocak ayında Norveç'e sığınma talebinde bulunan

de aralarında bulunduğu eski üyeler , paralı asker grubundaki yaşamla ilgili rahatsız edici açıklamalar yakın zamanda su yüzüne çıktı .

26 yaşındaki, çavuşların yeni savaşçılar toplama girişimlerinde acımasız olduklarını söyledi.

CNN'e verdiği bir röportajda, "Savaşmak istemeyenleri toplayıp yeni gelenlerin önünde vuracaklardı" dedi.

"Dövüşmeyi reddeden iki tutsağı getirdiler ve herkesin gözü önünde kurşuna dizdiler ve kursiyerlerin kazdığı siperlere gömdüler."

MoD geçen Temmuz ayında Wagner'in daha önce kara listeye alınmış kişileri dahil etmek için işe alım standartlarını düşürdüğünü söyledi.

Medvedev, Rus ordusunda görev yaptıktan sonra gönüllü olarak Wagner'e katıldığını iddia etti. Wagner savaşçılarının genellikle çok az yönlendirmeyle savaşa gönderildiğini söyledi.

Ukrayna tarafından yakalanan iki eski Wagner savaşçısı, CNN'e Birinci Dünya Savaşı suçlamalarını anımsatan saldırılardaki yıkıcı kayıpları anlattı.

Luhansk'taki Bilohorivka köyü yakınlarındaki ilk saldırısını hatırlatan biri, "90 kişiydik. İlk saldırıda havan topuyla atılan altmış kişi öldü. Bir avuç yaralı kaldı."

Diğer savaşçı, Luhansk-Donetsk sınırındaki Lysychansk'a yönelik bir saldırıda yer aldığını söyledi.

"Ormana ilk adım atmak, etrafa yayılmış tüm mayınlar nedeniyle zordu. 10 kişiden yedisi anında öldürüldü" dedi.

Çatışma 5 gün sürdü" dedi. "Ona bağlı hiçbir duygu yok. Sadece dalga üstüne dalga. Oraya dört yüz [Wagner savaşçısı] getirildi ve ardından her zaman daha da fazlası."

14 Şubat'ta, Wagner için savaşan bir Rus mahkumun savaştan kaçmakla suçlandıktan sonra bir balyozla dövülerek öldürüldüğünü gösteren görüntülerin ortaya çıkmasıyla ,

başka kanıtlar ortaya çıktı.

İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi, Wagner Grubu'nun Ukrayna ve ötesindeki barbarca davranışlarına yanıt olarak

Grup, Mart ayı başlarında, savaşın başlamasının birinci yıl dönümünün ardından, Bay Prigozhin'in bir kez daha Telegram'da Moskova'yı baltalamak için, askerleri nihayet zorlanırsa Ukrayna'daki tüm Rus cephesinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunduğunda manşetlere taşındı.

ortasında Bakhmut'tan geri çekilmek , görünüşe göre daha fazla kaynak için bir savunma.

Şifreli uygulamada yayınlanan dört dakikalık bir videoda, "Wagner şimdi Bakhmut'tan çekilirse, tüm cephe çökecek" dedi. "Rus çıkarlarını koruyan tüm askeri oluşumlar için durum pek iç açıcı olmayacak.

"Geri çekilirsek, o zaman savaşı kaybetme yolunda asıl adımı atan insanlar olarak sonsuza dek tarihe geçeceğiz. Mühimmat açlığının sorunu da tam olarak bu."

Çağrısı, Rus birliklerinin silah ve mermi kıtlığı nedeniyle

indirgendiği yönündeki haberler arasında geldi .

Ukrayna ordusunun cesur bir karşı koymanın ardından geri çekilmesi kaçınılmaz görünmeye başladığında, yaşamlarına yönelik önemli tehlikeye rağmen direnen yerel halk nihayet kaçmış olsa da, çatışmalar Bakhmut çevresinde aylardır yoğun bir şekilde devam ediyor.

Ancak Bay Prigozhin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için temel gerekçesini ve tutumunun olası sonuçlarını reddetmesinin ardından, Wagner Grubu'nun geleceği ve onun savaştaki rolü artık belirsiz.

Rusya darbe girişimi! Rusya, Wagner'i vurdu. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Bu gelişmelerin ardından Rusya'da ne oluyor? Rusya'da darbe girişimi mi var? Merak ediliyor. İşte Rusya'da yaşananlar haberimizde...Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Ukrayna'daki savaşın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile "" için gerekli olduğunu söyleyerek, "Savaş sadece 'bir avuç yaratığın' zafer kazanması ve terfi etmesi için lazımdı." dedi. Prigojin'in bu açıklaması sonrası Rusya, Wagner'i vurdu. Yevgeniy Prigojin de Rus ordusuna savaş açtı. Rusya ise olayın provokasyon olduğunu iddia etti.Rusya'dan dün gece tüm dünyayı şoke eden haberler geldi. Bir darbe girişimini çağrıştırabilecek olaylar, paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in açıkça Rus yönetimine karşı bayrak açmasıyla başladı. Prigojin, Rus ordusunun Wagner askeri kampına yönelik hava saldırısı düzenlediğini iddia ederek halkı sokağa çağırdı.Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini öne sürerek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi. Wagner lideri,diye konuştu.Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.Prigojin bunun bir darbe olmadığını ifade ederken,diye konuştu. "Ülkenin tüm gerçek vatansaverleri, sokağa çıkın, biz silah bulacağız" diyen Prigojin,ifadelerini kullandı.Açıklamalar sonrası ülkede ortalık karışırken, birçok kentte sokaklardan silah sesleri gelmeye başladı. Rostov gibi kentlerde tanklar sokağa inerken, Rus borsası çöktü. Ordu, Wagner'in St Petersburg kentindeki ofisine baskın düzenlerken, özel kuvvetler başkent Moskova'dan Belgorod'a gönderildi.Rusya Savunma Bakanlığı ise Prigojin'in ordunun Wagner kampına füze saldırısı düzenlediği iddiasını yalanladı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Prigojin'in suçlamalarının doğru olmadığı ifade edilerek yapılan tüm açıklamaların ve videoların provokasyon olduğu kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir durumdan haberdar olduğunu ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi. Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Prigojin'in ifadeleriyle ilgili olarak 'silahlı ayaklanma çağrısı yapma' suçlaması üstünden ceza davası açtığı duyuruldu.Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in, Rus ordusu yöneticilerine karşı başlattığı isyanın ardından Rus resmi kurumlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in açıklamalarını 'Provokasyon' olarak yorumlarken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin'e karşı önlem alınması talimatı verildiğini duyurdu. FSB Halkla İlişkiler Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır ve faşizm destekçisi Ukrayna güçlerine karşı savaşan Rusya askerlerinin sırttan bıçaklanmasıdır. Durumun ciddiyeti ve Rusya Federasyonu'nda çatışmanın tırmanması tehlikesi sebebiyle FSB, Prigojin hakkında silahlı isyana çağrı maddesi üstünden ceza davası açmıştır. Wagner savaşçılarına telafisi olmayan hatalara düşmeme Rusya halkına karşı güç içeren tüm eylemlere son verme ve Prigojin'in suça teşkil eden haince emirlerini yerine getirmeyip onun gözaltına alınmasına ilişkin tedbirleri alma çağrısını yapıyoruz" denildi.Prigojin, Rusya'da başlattığı ayaklanmanın ardından yeni bir mesaj paylaştı. Ukrayna sınırındaki Rostov bölgesine girdiklerini ve ilerlemeye devam ettiklerini öne süren Prigojin, "Şimdi Rostov'a giriyoruz. Şu anda tüm eyalet sınırlarını aştık. Bizi sınır muhafızları karşıladı, askerler kenara çekildi. Biz çocuklarla savaşmıyoruz. Birisi yolumuza çıkarsa, yolumuza çıkan her şeyi yok edeceğiz. Devam ediyoruz ve sonuna kadar gidiyoruz" dedi.