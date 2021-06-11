Rusya - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 B Grubu'nda Rusya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Grupta 3 puanı olan Rusya ikincilik hesapları yapıyor. Danimarka'nın puanı yok ama onlar da kazanıp gruptan çıkmayı planlıyor. Rusya'nın kazanmasına 4,00 oran verilirken, Danimarka'nın galibiyetine ise 1,50 oran belirlendi. Beraberliğin oranı ise 3,20 olarak açıklandı. 2,5 Alt oranı 1,68 olarak duyurulurken, 2,5 Üst'ün oranı ise 1,64 olarak duyuruldu RUSYA - DANİMARKA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Danimarka forması giyen Jonas Wind gol atmasına 2,35 oran verildi. Wind'den sonra gol atması en muhtemel isimlerden Kasper Dolberg'in oranı 2,55, Andreas Cornelius'un oranı ise 2,60 olarak duyuruldu. KIRMIZI KART OLUR MU?
Rusya ile Danimarka'nın karşı karşıya geleceği maçta kırmızı kart çıkmasına 3,30 oran verildi. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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