UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Lokomotiv Moskova arasındaki maç 1-1 sona ermişti. Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer, Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan ihraç etmedi. Galatasaray'ın UEFA'ya 'Hükmen galibiyet ya da maç tekrarı' başvurusunun ardından Rusya'dan açıklama geldi.



"GEÇMİŞTE BİR ÖRNEĞİ VAR"



Konuya ilişkin konuşan Rusya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Vyacheslav Koloskov, "Maçı tekrar etmek için bir neden var. Geçmişte böyle bir vaka daha yaşamıştık. 2001'de Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Pimenov, iki sarı kart görmüştü ve oyuna devam etmişti. Sonucunda ise maç tekrar edilmişti." ifadelerini kullandı.



"MAÇ TEKRARI LOKOMOTIV İÇİN İYİ OLUR"



Lokomotiv Moskova'nın eski teknik direktörü Yuri Semin ise, "Maç tekrarı, Lokomotiv için iyi bir karar olur. Beraberlik hiçbir şekilde takıma yaramıyor, kazanmaları gerekiyor. Tekrar ihtimali varsa kazanma ihtimalleri ve bir üst tura yükselme şansları da olacaktır. Tekrar edilecek mi, bilmiyorum. Yönetmeliği iyi incelemek gerekiyor." dedi.



NELER OLMUŞTU?



90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karışmıştı.



Hakem bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkarmıştı. Ardından cezalandırılan isim Barinov olmuştu. Sonra yine Zhivoglyadov'a kart çıkmıştı. Ancak ikinci sarı kartını gören Zhivologlyadov oyunda kaldı. Hakem raporlarında ise Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği ve bir sarı kartın unutulduğu belirtildi.



Galatasaray da bu durum neticesinde UEFA'ya "maç tekrarı" için başvurduğunu açıklamıştı. UEFA, yapılacak incelemeler sonrasında kararını verecek.





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