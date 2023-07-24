Rusya'dan Arabistan'a 60 milyon euroluk transfer!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Zenit forması giyen Malcom'u kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rusya'dan Arabistan'a 60 milyon euroluk transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 15:57
Zenit ile iyi bir performans ortaya koyan Malcom'un yeni takımı belli oldu.

Rus basınında yer alan habere göre; Suudi kulübü Al Hilal, Zenit'ten Malcom'u kadrosuna kattı.

60 MİLYON EURO BONSERVİS

Al Hilal, Rus ekibine oyuncu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncuya da yıllık 20 milyon euro verecek.

BARÇA'DAN ALINMIŞTI

Zenit ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Malcom, 2019 yılında Barcelona'dan Rus ekibine 40 milyon euroya transfer oldu.

26 yaşındaki oyuncu Zenit ile 109 maça çıktı ve 42 gol, 24 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery