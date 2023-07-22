Rusya'dan Arabistan'a 50 milyon euroluk transfer!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Zenit forması giyen Malcom'u kadrosuna katmak üzere. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rusya'dan Arabistan'a 50 milyon euroluk transfer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2023 17:32
Zenit ile iyi bir performans ortaya koyan Malcom'un yeni takımı belli oluyor.

Rus basınında yer alan habere göre; Suudi kulübü Al Hilal, Zenit'ten Malcom'u kadrosuna katmak üzere.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

Habere göre Al Hilal, Rus ekibine oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncuya da yıllık 18 milyon euro verecek.

BARÇA'DAN ALINMIŞTI

Zenit ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Malcom, 2019 yılında Barcelona'dan Rus ekibine 40 milyon euroya transfer oldu.

26 yaşındaki oyuncu Zenit ile 109 maça çıktı ve 42 gol, 24 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery