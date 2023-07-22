Rusya'dan Arabistan'a 50 milyon euroluk transfer!

Zenit ile iyi bir performans ortaya koyan Malcom'un yeni takımı belli oluyor.



Rus basınında yer alan habere göre; Suudi kulübü Al Hilal, Zenit'ten Malcom'u kadrosuna katmak üzere.



50 MİLYON EURO BONSERVİS



Habere göre Al Hilal, Rus ekibine oyuncu için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncuya da yıllık 18 milyon euro verecek.



BARÇA'DAN ALINMIŞTI



Zenit ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Malcom, 2019 yılında Barcelona'dan Rus ekibine 40 milyon euroya transfer oldu.



26 yaşındaki oyuncu Zenit ile 109 maça çıktı ve 42 gol, 24 asist yapma başarısı gösterdi.



