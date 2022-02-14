Rusya'da şampiyon Anett Kontaveit

2022 St. Petersburg Tenis Şampiyonası finalinde Maria Sakkari'yi 2-1 yenen Anett Kontaveit, şampiyon oldu.



Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, organizasyonun 1 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Sakkari ile 2 numaralı seribaşı Estonyalı Kontaveit karşılaştı.



26 yaşındaki Kontaveit, 2 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.



Kapalı kortlarda oynanan turnuvalarda üst üste 20. maçını kazanan Estonyalı tenisçi, kariyerinde 6. kez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.





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