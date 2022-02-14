Rusya'da şampiyon Anett Kontaveit

2022 St. Petersburg Tenis Şampiyonası finalinde Maria Sakkari'yi 2-1 yenen Anett Kontaveit, şampiyon oldu.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, organizasyonun 1 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Sakkari ile 2 numaralı seribaşı Estonyalı Kontaveit karşılaştı.
26 yaşındaki Kontaveit, 2 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kapalı kortlarda oynanan turnuvalarda üst üste 20. maçını kazanan Estonyalı tenisçi, kariyerinde 6. kez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, organizasyonun 1 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Sakkari ile 2 numaralı seribaşı Estonyalı Kontaveit karşılaştı.
26 yaşındaki Kontaveit, 2 saat 57 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Kapalı kortlarda oynanan turnuvalarda üst üste 20. maçını kazanan Estonyalı tenisçi, kariyerinde 6. kez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasında adını zirveye yazdırdı.