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Rusya Cherchesov'la yollarını ayırdı

Rusya Futbol Federasyonu, teknik direktör Stanislav Cherchesov'un görevine son verildiğini açıkladı.

Rusya Cherchesov'la yollarını ayırdı
EURO 2020'ye grup maçlarında veda eden Rusya'da teknik direktör Stanislav Cherchesov'un görevine son verildiği açıklandı.

Rusya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Cherchesov'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada tarafların birlikte aldığı karar neticesinde bu noktaya gelindiği belirtilerek 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne takımı yeni hocanın çalıştıracağı ve göreve kimin geleceğinin ise açıklanacağı belirtildi.

10 Ağustos 2016'da takımın başına gelen Cherchesov, takımının başında çıktığı 57 maçta 24 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı.

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