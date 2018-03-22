Rusya cephesinden maç sonu iddialı sözler!

Rusya'nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Hırvatistan'a penaltılarda mağlup oldukları karşılaşmanın ardından oyuncularını övdü.



İşte Stanislav Cherchesov'un maç sonu değerlendirmesi;



"Kendimize güvendik. Sadece çalışarak bir şeyleri başarabilirdik. İnsanlar bize güvenmiyordu. Şimdi ise aşık olduklarını düşünüyorum."



DAHA FAZLASINI HAK ETTİK



"Böyle bir maçı kaybettikleri için oyuncularım üzgün çünkü daha fazlasını hak ettiler. İlk yarıda her şey planladığımız gibiydi"



EN İYİ TAKIMDIK



"En iyi oyunculara sahip değildik ancak en iyi takımdık. Tüm oyuncularım saygıyı hak etti. Hepsi maksimum performans gösterdi"



