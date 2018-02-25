2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın erkekler buz hokeyi finalinde Almanya'yı normal süresi 3-3 biten müsabakada altın golle 4-3 yenen Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son gününde, erkekler buz hokeyi finali yapıldı.
Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakanın uzatma periyodunda bulduğu altın golle Almanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya'nın gümüş madalyada kaldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya'yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son gününde, erkekler buz hokeyi finali yapıldı.
Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakanın uzatma periyodunda bulduğu altın golle Almanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya'nın gümüş madalyada kaldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya'yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın