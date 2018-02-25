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Rusya, Almanya'yı uzatmalarda yenerek altın madalyayı kaptı

Erkekler buz hokeyi finalinde Almanya'yı altın golle 4-3 yenen Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalyanın sahibi oldu

Kaynak: AA
Rusya, Almanya'yı uzatmalarda yenerek altın madalyayı kaptı
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25 Şubat 2018 11:23
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın erkekler buz hokeyi finalinde Almanya'yı normal süresi 3-3 biten müsabakada altın golle 4-3 yenen Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son gününde, erkekler buz hokeyi finali yapıldı.

Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakanın uzatma periyodunda bulduğu altın golle Almanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Almanya'nın gümüş madalyada kaldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya'yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.

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