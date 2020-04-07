Rüşvet skandalında iddianame ortaya çıktı

FIFA'daki rüşvet skandalının iddianamesi ortaya çıktı. İddianamede 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupaları'nın düzenlenmesi için yapılan oylamada bazı üyelerin oyları karşılığında milyonlarca dolar rüşvet aldığı bilgisi yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Rüşvet skandalında iddianame ortaya çıktı
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07 Nisan 2020 02:47
FIFA'da yaşanan ve 2018 ile 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlenmesi konusunda yapılan manipülasyonlar ile ilgili ABD'de görülecek davanın iddianamesi ortaya çıktı.

Ortaya çıkan iddianamede 2018 Rusya ve 2022 Katar Dünya Kupaları için yapılan oylamalarda bazı kişilerin milyonlarca dolar rüşvet aldığı bilgisi yer aldı. Özellikle iddianamede ismi geçen isimler arasında Brezilya Futbol Federasyonu eski başkanı Ricardo Teixeira, FIFA Başkan Yardımcısı Jack Warner, FIFA İcra Komites'nden Rafael Salguero'nun olduğu ve Dünya Kupası ev sahipliği için istenen ülkeye oy kullanması için milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı iddiasi olduğu görüldü.

Ayrıca iddianamede yer alan rüşvetlerin 2 Aralık 2010 günü Zürih'te yapılan FIFA İcra Komitesi toplantısında gerçekleştiği bilgisiden bahsedildi.

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