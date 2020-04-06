IŞIL REÇBER'DEN AÇIKLAMA

Rüştü Reçber'in taburcu olmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıl Reçber, "Ne güzel bir gün Allah'ım sana şükürler olsun… 11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu. Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören, bilen koruyansın… Çok sevinmem gerekse de her şeyi yarım yaşıyorum aslında… Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde…. Dostlar, onların babaları, anneleri, sevdikleri, yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allah'ım… Evlerine, sevdiklerine kavuştur…" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan eski milli kaleci'den müjdeli haber geldi. Türk futbolunun 46 yaşındaki efsane kalecisi, tedavi olduğu hastaneden taburcu oldu.Koronavirüs tedavisinden olumlu sonuç alan Rüştü Reçber, 14 gün evinde karantinada kalacak.