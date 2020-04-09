Rüştü Reçber: "İyi ki sigarayı bırakmışım"

Koronavirüsü yenen efsane kaleci Rüştü Reçber, "Allah'a şükür kurtardık. Bu işin şakası yok. Çok dikkatli olun" şeklinde konuştu

Haber; Sözcü
Rüştü Reçber: 'İyi ki sigarayı bırakmışım'
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09 Nisan 2020 10:51
Rüştü Reçber, koronavirüse yakalanmasının ardından sağlığına kavuştu. 46 yaşındaki eski file bekçisi, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Reçber, eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise "Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok" mesajını iletti.

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