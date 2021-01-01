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Russell Westbrook, yeni belgeseli ile ilgili konuştu!

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, yakın zamanda çıkacak olan belgeseli hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, yakın zamanda çıkacak olan belgeseli hakkında konuştu.

Westbrook'un, Showtime kanalında "Passion Play" ismiyle 15 Ekim'de gösterime girecek olan belgeseli, kendisine, basketbol oynama şekline, kişiliğine ve daha fazlasına odaklanacak.

Lakers yıldızı, bu belgesel ile paylaşmak istediği mesajın ne olduğunu, basına şu şekilde anlattı:

"Sanırım kendimle ilgili oluşturulan yanlış algıya kısa bir bakış olacak. Buradaki çoğunuz beni tanımıyorsunuz bile. Dünyadaki birçok medya insanı beni aslen tanımıyor.

Odaklanacağı şeyler, kariyerim boyunca kişiliğim ve oyunu oynama şeklim üzerine yanlış oluşturulmuş olan anlatılar üzerine olacak.

Bana göre bu anlatılar her zaman tutarlı değildi. Bu yüzden insanlarla karşılaştığımda, otomatikman benim kötü biri ya da pisliğin teki olduğumu varsayıyorlardı. Ama aslında kimse beni, hakkımda bir şeyler söyleyecek kadar tanımıyor.

Yani bu belgesel size aslen kim olduğum hakkında samimi bir bakış açısı sunuyor. Ve geçmişte yaptığımın aksine, özellikle bu sebepten ötürü, herkese bunu görme imkanı veriyorum. İşin bir nevi özeti bu."

İşte Russ'ın belgeselinin resmi fragmanı:


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