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Russell Westbrook, "oldukça iyi durumda"

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un, pozitif KOVID-19 testine rağmen "oldukça iyi durumda" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un, pozitif KOVID-19 testine rağmen "oldukça iyi durumda" olduğu bildirildi.

Westbrook'un Orlando bubble'ına yolculuğu, KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra ertelenmiş olsa da, bu durum Rockets yıldızının NBA sezonu için hazırlık yapması konusunda gevşediği anlamına gelmiyor.

Rockets başantrenörü Mike D'Antoni, şimdiye kadar duyduklarından yola çıkarak Westbrook'un "oldukça iyi durumda" olduğunu açıkladı. Ayrıca ekibin antrenman personelinin geldiğinde fiziksel durumunu izlemeye devam edeceğini kaydetti:

"Sağlık personelimiz Russell'ın ne zaman oynamaya hazır olduğunu ve 20 dakika 30 dakika performans göstermeye hazır olduğunu belirleyecek. Oldukça iyi durumda olduğunu ve hızlandığını duydum. Umarım bir önlemle oldukça kesintisiz geçer."

Şubat ayında oynadığı sekiz maçta Russ, 33.4 sayı, 7.3 ribaund ve 6.0 asist ortalamalar yakalamıştı.


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