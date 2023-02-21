Tecrübeli oyuncu Russell Westbrook'un LA Clippers ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Utah Jazz ile anlaşıp serbest kalan Westbrook'un sezonun geri kalanında Clippers forması giyeceğini söyledi.



Clippers, son takas gününde yaptığı hamlelerde hem Reggie Jackson hem de John Wall'u gönderdikten sonra oyun kurucu rotasyonunda derinlik arıyordu. LA ekibi bu süreçte kadrosuna Bones Hyland'ı eklemiş olsa da, kadroda başka bir veteran oyuncunun daha olmasını istiyordu.



Westbrook, Lakers'ta benchten gelerek maç başına 28.7 dakika forma giymiş ve 15.9 sayı, 6.2 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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