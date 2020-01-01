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Russell Westbrook, koronavirüse yakalandı

NBA takımlarından Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook koronavirüse yakalandı.

Haber; Sporx.com dış haberler
NBA'de koronavirüs nedeniyle ara verilen ligin yeniden başlaması için hazırlıklar yapılırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Houston Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook koronavirüse yakalandı.

31 yaşındaki oyuncu kurucu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orlanda'ya gitmeden önce yapılan koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. şiu anda kendimi iyi hissediyorum, karantinadayım ve iyileştikten sonra takım arkadaşlarıma katılmayı dört gözle bekliyorum. İyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Lütfen bu virüsü ciddiye alın. Dikkatli olun ve maske takın" dedi.


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