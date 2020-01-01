Russell Westbrook, koronavirüs pozitif çıktı

Houston Rockets yıldızı Russell Westbrook, takım Walt Disney World'e gitmeden önce koronavirüs için pozitif test sonucu aldığını açıkladı.



Westbrook, Twitter hesabından olayla ilgili şu duyuruyu yaptı:



"Ekibim Orlando'ya gitmeden önce, Kovid-19 için pozitif test sonucu aldım. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, karantinaya girdim ve izin verildiğinde takım arkadaşlarıma tekrar katılmayı dört gözle bekliyorum. Tüm iyi dilekleriniz ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu virüsü ciddiye alın. Dikkatli olun. Maskenizi takın!"



Westbrook, takımın diğer yıldızı James Harden ve Luc Mbah a Moute Rockets ile Orlando'ya gitmeyen isimler arasındaydı.



Oyuncular, Orlando'ya ulaştıktan sonra Rockets ile antrenman yapmadan önce, 48 saat boyunca odalarında karantinada kalmak zorunda kalacaklar.



Rockets'ta ayrıca, başlangıçta karantina alanını yanlışlıkla terk eden Bruno Caboclo da bulunmuyor ve takım faaliyetlerine katılmadan önce sekiz gün daha odasında kalması gerekecek.



