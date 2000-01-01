Russell Westbrook, Houston'dan ayrılmak istiyor!

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un, The Athletic'den Shams Charania, Kelly Iko ve Sam Amick'e göre, Rockets yetkililerine takımdan ayrılmak istediğini söylediği bildirildi.



Westbrook'un Rockets ile olan sorunlarının başında gelen öğelerin, ekip çapında güvenilirlik, disiplin ve yapı eksikliği olarak algılandığı belirtildi.



Bugün 32 yaşına giren Westbrook, Rockets formasıyla ilk yılı olan 2019-20 sezonunda %49,3 şut isabetiyle 27.2 sayı, 7.9 ribaund, 7.0 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



2017 yılının MVP'si, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı James Harden ile beraber oynarken, Rockets ekibi pandemiden ötürü kısaltılmış sezonda Batı Konferansı'nda 44-28 (.611) derecesiyle dördüncü olmuştu. Houston, playoffların ilk turunda Thunder'ı yenmiş, ardından ikinci turda bu yılın şampiyonu Los Angeles Lakers'a elenmişti.



NBA'in en yüklü anlaşmalarından birinin sahibi olan Westbrook, 2022 ölü sezonundan önce serbest oyuncu olmayacak. 32 yaşındaki oyuncunun 2022-23 sezonu için 47.1 milyon dolar değerinde bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



