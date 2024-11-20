Denver Nuggets guardı Russell Westbrook, NBA tarihinde kariyerinde 200 triple-double kaydeden ilk oyuncu oldu.



Westbrook, Memphis Grizzlies'e karşı 122-110 skorla alınan galibiyette 12 sayı, 10 ribaund ve 14 asistlik performans göstererek sezonda ilk triple-double'ını yaptı ve bu başarısını oyun topunu alarak kutladı.



Tecrübeli oyuncu, 2021'de bu alanda tüm zamanların lideri olmuş ve Washington Wizards üyesiyken Hall of Fame oyuncu Oscar Robertson'ın 181 triple-double'ını geride bırakmıştı.



Sadece beş oyuncu kariyerinde 100 triple-double barajını aştı:



Russell Westbrook - 200

Oscar Robertson - 181

Magic Johnson - 138

Nikola Jokic - 136

LeBron James - 117



Westbrook, MVP seçildiği 2016-17 sezonunu triple-double ortalama (31,6 sayı, 10,7 ribaund ve 10,4 asist) ile tamamlayarak, kariyerinde Robertson sonrasında bunu başaran ilk oyuncu olmuştu.



Bu başarıyı Oklahoma City ile iki kez ve Wizards ile bir kez daha elde eden Westbrook, triple-double'larının 130'unu 2014-19 yılları arasında OKC'de kaydetmişti.



36 yaşındaki oyuncu, bu sezon Nuggets formasıyla 10,7 sayı, 5,3 asist ve 4.0 ribaund ortalamalarına sahip.



Gecenin diğer sonuçları ise şu şekilde:



Cavaliers 117-120 Celtics

Hornets 115-116 Nets

Pelicans 91-132 Mavericks

Thunder 104-110 Spurs

Jazz 118-124 Lakers



