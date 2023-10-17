Russell: "Savunmada ilham kaynağım, Derrick White"

Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu D'Angelo Russell, savunma tarafında Boston Celtics'in guardı Derrick White'tan ilham aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Russell: 'Savunmada ilham kaynağım, Derrick White'
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17 Ekim 2023 13:38
Los Angeles Lakers'ın oyun kurucusu D'Angelo Russell, savunma tarafında Boston Celtics'in guardı Derrick White'tan ilham aldığını söyledi.

Russell, White'ın oyuna savunma bazında bulunduğu katkılardan şu şekilde övgüyle bahsetti:

"İlham kaynağım Derrick White'tı. Derrick White gibi olmak isterim. Yaptığı işin karşılığını pek almıyor. Kazanmaya yönelik işler yapıyor. Ben de öyle olmak istiyorum."

NBA'in tartışmasız en iyi guard savunmacılarından biri olarak görülen White, 12,4 sayı, 3,6 ribaund ve 3,9 ortalamaları yakaladığı geçtiğimiz sezon büyük anlarda bir adım öne çıkmış ve sezon sonunda ikinci savunma beşlisine seçilmişti.

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