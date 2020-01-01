"Russ ve Harden, Rockets'ın ilerlediği yön ile ilgili endişeli" iddiası

Houston Rockets süperstarları James Harden ve Russell Westbrook'un, Rockets'ın ilerlediği yöne ilişkin endişelerini dile getirdiklerini bildirdi.



Rockets için yeni bir dönem henüz başladı ve şimdiden organizasyon içinde bazı gerçek sorunlar var gibi görünüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Tim MacMahon'dan gelen haberlere göre, Harden ve Westbrook, takımın ilerlediği yönle ilgili endişelerini şimdiden dile getirdiler:



"Kaynaklar, Başantrenör Mike D'Antoni ve genel menajer Daryl Morey'nin ayrılmasının ardından, Harden ve Westbrook'un, temsilcileriyle ve Rockets'ın ön bürosuyla doğrudan görüşmeler veya tartışmalar yoluyla takımın gidişatı hakkındaki endişelerini dile getirdiklerini söylediler."



Koç D'Antoni ile yollarını ayrıldıktan sonra Rockets, koç Stephen Silas'ı işe almış, ayrıca eski genel menajer Daryl Morey ile yollarını ayırmış ve Rafael Santos'u Houston'ın yeni genel menajeri olarak terfi ettirmişti.



Aynı rapora göre, bunun her iki oyuncunun da kariyerlerinin sonuna yaklaşması gerçeğiyle çok ilgisi bulunuyor:



"Bununla birlikte, Harden ve Westbrook'un, Houston'ın bir şampiyonluk yarışmacısı olarak zamanının daralabileceği yönündeki endişeleri, takımı bu süperstarların Rockets'ta kalma kararlılığı konusunda tereddüt yaşayabilecekleri ihtimalinden ötürü, korkutuyor."



