Russ, üzerine patlamış mısır dökülmesi sonrası konuştu!

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, dün gece bir Philadelphia 76ers taraftarının kendisinin üzerine patlamış mısır dökmesinin ardından konuştu.



Westbrook, Wizards'ın 76ers'a 120-95 yenildiği dün geceki playoff ilk turu 2. maçının son çeyreğinde sakatlandıktan sonra soyunma odasına dönerken, bir taraftarın üzerine patlamış mısır dökmesi sonrası sinirlerine hakim olamayarak tribünlere çıkmaya çalıştı.



"OYUNCULARI KORUMANIZ GEREK"



Geçmişte birçok arenada seyircilerle tartışmalar yaşadığı bilinen Russ, olay sonrasında ligi bu konuda bir adım atmaya çağırdı:



"Bu tarz olaylar, bana göre artık kontrolden çıkmış durumda. Genel olarak saygısızlık miktarı ve kafasına eseni yapan taraftarların sayısı oldukça arttı. Bunlar kabul edilemez. Sokakta üzerime gelip kafama patlamış mısır atmazsınız, çünkü sonrasında ne olacağı bellidir. Artık bu arenalarda oyuncuları korumaya başlamanız gerek. NBA'in ne yapacağını göreceğiz."



Westbrook, karşılaşmada 29 dakika forma giyerek 2/10 şut isabetiyle 10 sayı, 11 asist ve 6 ribaund kaydetti. Washington ekibi ise şu anda Philadelphia karşısında seride 0-2 geride bulunuyor.



