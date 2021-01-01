Russ triple-double yaptı, seri 3-1'e geldi

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, Wizards'ın Philadelphia 76ers'a karşı 122-114 galibiyete ulaştığı playoff ilk turu serisinin 4. maçında, zayıf şut performansına rağmen playoff kariyerinin 11. triple-double'ını yaptı.



3/19 şut isabetinin yanı sıra 21 ribaund ve 14 asistlik katkılarda bulunmuş olan Russ'ın gecesi şu şekilde geçti!:



