Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Russ triple-double yaptı, seri 3-1'e geldi

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, Wizards'ın Philadelphia 76ers'a karşı 122-114 galibiyete ulaştığı playoff ilk turu serisinin 4. maçında, zayıf şut performansına rağmen playoff kariyerinin 11. triple-double'ını yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, Wizards'ın Philadelphia 76ers'a karşı 122-114 galibiyete ulaştığı playoff ilk turu serisinin 4. maçında, zayıf şut performansına rağmen playoff kariyerinin 11. triple-double'ını yaptı.

3/19 şut isabetinin yanı sıra 21 ribaund ve 14 asistlik katkılarda bulunmuş olan Russ'ın gecesi şu şekilde geçti!:


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal