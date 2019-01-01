Russ, triple-double rekoru için: "Benden öncekilere minnettarım!"

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, dün gece Atlanta Hawks karşısında oynanan maçta 28 sayı, 13 ribaund ve 21 asist kaydederek, triple-double'larda tüm zamanların lideri oldu ve NBA efsanesi Oscar Robertson'ın 181'lik rkeorunu geride bıraktı.



Wizards, Westbrook'un son saniyelerde galibiyeti getirmesi için denediği üçlükte isabet bulamamasıyla Atlanta'ya karşı 124-125 mağlup olmuştu.



Kariyerinde Oklahoma City Thunder ile 2008'den 2019'a 138 tane, 2019-20 sezonunda Houston Rockets ile sekiz tane ve bu sezon Wizards ile 36 tane triple-double yapmış olan Russ, maç sonrası şu ifadeleri kullandı:



"Bu bir lütuf... Oscar, Magic ve Jason Kidd gibi adamlarla anılmak için, oyuna elimden gelen her şeyi verdim. Bu hayalini bile kurmamış olduğum bir şeydi. Normalde kendimi tebrik etmekten pek hoşlanmam, ama bu gece edeceğim. Benden önce gelenlere çok minnettarım."



32 yaşındaki oyuncu, tüm zamanların sıralamasında ilk 10'da şu şekilde yer alıyor:



Russell Westbrook: 182

Oscar Robertson: 181

Magic Johnson: 138

Jason Kidd: 107

LeBron James: 99

Wilt Chamberlain: 78

Larry Bird: 59

James Harden: 58

Nikola Jokic: 56

Fat Lever: 43



