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Russ'tan eleştirilere tepki: "Her maç 25-15-15 mi yapayım?"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, bu sezonki performansıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, bu sezonki performansıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi.

Westbrook, önceki sezonunda triple-double ortalama yakalamasının kendisine yönelik gerçekçi olmayan beklentiler yarattığına inandığını açıkladı:

"Doğrusu, bence gayet iyiydim. Genel tartışma nasıl oynadığıma ve neler yaptığıma odaklanıyor olsa da, sanırım millet benden her gece 25-15-15 yapmamı falan bekliyor, ki bu normal değil. Şunu anlamanız lazım ki, bu insanların sürekli yaptığı bir şey değil."

Russ, oyunun çeşitli kısımlarında sıkıntı yaşamasına rağmen, kendine güvendiğini belirtti:

"İnsanlar 'Bırakın Russ, Russ gibi oynasın' diyorlar ama bunun ne anlama geldiğini benim dışımda kimse bilmiyor. Ben de buna dayanarak yapmam gerekeni yapacağım ve geri kalan her şeyi de kendi haline bırakacağım."

Westbrook, bu sezon tüm oyuncular arasında top kayıplarında lider konumda (156) olmasının yanı sıra, faullerde (105) beşinci sırada yer alıyor. %48.6'lık efektif şut yüzdesi ise, point guardlar arasında 39. yüzdelik dilimde yer alıyor.


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