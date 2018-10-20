Russ, Pazar günü parkelere dönebilir

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Russell Westbrook, dün gece oynanan LA Clippers karşılaşmasında ikinci kez üst üste forma giyememesi sonrası, Pazar gecesi oynanacak Sacramento Kings karşılaşmasında parkelere dönebilir.12 Eylül tarihinde dizinden ameliyat geçiren Russ, iyileşme sürecinde olduğu için sezonun ilk iki maçında forma giyememişti.Salı günkü Golden State Warriors ve Cuma günkü Clippers maçından önce maç öncesi rutin antrenmanını yapan ve fiziksel olarak bir eksiği gözükmeyen Westbrook'un, yalnızca şutlarında biraz ritim bozukluğu farkedilmişti.Bugün takım antrenmanı yapmayacak olan ekibin, Pazar günü bir antrenman planı da bulunmuyor. Bu yüzden Westbrook'un Kings maçı için durumunun, maçın başlamasına yakın bir zamanda belirlenmesi bekleniyor.