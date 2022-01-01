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Russ'ın takas olasılığı, "ihtimal dışı"

Los Angeles Lakers'ın yıldızı Russell Westbrook'un takas edilme olasılığının "ihtimal dışı olarak görüldüğü" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yıldızı Russell Westbrook'un takas edilme olasılığının "ihtimal dışı olarak görüldüğü" iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick, Lakers'ın Russ'ın kontratını takas etmesinin büyük bir zorluk olacağını açıkladı:

"Bir zamanlar birçok kişi tarafından takas edilemez olarak görülen kontratı çok büyük bir engel teşkil ettiği için, 10 Şubat'taki son takas tarihinden önce bir anlaşma yapılması son derece olasılık dışı görünüyor."

Bu sezon 44.2 milyon dolar maaş alacak olan Russ, 2022-23 sezonu için 47 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.

Sözleşmesi takas edilemez gibi görünse de, Russ daha önce sezon ortasında takım değiştirme tecrübesinden geçmişti. Westbrook, 2017'de Oklahoma City Thunder ile süper maksimum kontratını imzalamasından bu yana üç kez takas edilmişti.


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