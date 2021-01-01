Russ'dan sert tepki!: "Kawhi'ı falan aramadım!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, 2019'da LA Clippers için oynamak istediğine dair çıkan söylentilere tepki gösterdi.



Geçtiğimiz Ağustos ayında ESPN'den Ramona Shelburne, Westbrook'un geçmişte Clippers için oynama olasılığını görüşmek adına Kawhi Leonard'ı aradığını, ancak Leonard'ın, o zamanlar Oklahoma City Thunder'da Westbrook'un takım arkadaşı olan Paul George gibi çok yönlü bir forvetle oynamak istediği için, PG'yi aradığını iddia etmişti.



Westbrook, Clippers'a katılmak istediğine dair söylentilerle ilgili şu şekilde konuştu:



"Kaynağın kim? Bana başka birinin yazdığı bir hikayeden yola çıkarak bir soru sordun ama bunun nereden geldiğini veya doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Kimsenin benim adıma konuşmasına izin vermem. Benden duymamışsan, 'kaynak şöyle demiş' deme. Kaynaklar başını belaya sokar.



Ben asla oturup kimseyi aramam. Bekleyip birinin benimle oynamak isteyip istemediğini anladığımda, aramızda bir konuşma gerçekleşebilir. Ama bu özel konuşmaları kendime saklıyorum, o yüzden bununla ilgili bir cevabım yok. Lakin kimseyi aramam."



Westbrook sonunda Houston Rockets'a takas edilmiş ve yine takas yoluyla Washington Wizards'a katılmadan önce, bir sezon ekipte James Harden ile birlikte oynamıştı.



UCLA çıkışlı oyuncu, Lakers'ın geçtiğimiz yaz kendisini takas etmesiyle nihayetinde Los Angeles'ta yer almıştı.



