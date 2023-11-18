LA Clippers'ın yıldızı Russell Westbrook'un, koç Tyronn Lue'dan benchten gelme talebinde bulunduğu bildirildi.



Bleacher Report'tan Chris Haynes, Westbrook'un Lue'dan Clippers için benchten gelmeyi istediğini belirtti. Westbrook'un bu hamle için umudunun Clippers'ın başlangıç kadrosundaki oyuncularla bir miktar süreklilik kazanmasına yardımcı olmak olduğu kaydedildi.



James Harden takasının ardından 1-6'lık bir seride yer alan Clippers, dün geceki galibiyetinden önce art arda altı maç kaybetmişti. Düzensiz bir hücum yapısına sahip olan LA ekibinde, alan açma konusunda da sıkıntılar baş gösteriyordu.



Westbrook geçtiğimiz sezon Los Angles Lakers formasıyla 49 maçta benchten oyuna dahil olmuştu. Bu süreç, Westbrook'un Oklahoma City Thunder'daki çaylak sezonu olan 2008-09'dan bu yana maçlara yedek olarak çıktığı ilk süreçti.





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