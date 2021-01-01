Russ, Beal'ı Wizards'tan takasını istemeye ikna etmeye çalışmış!

Eski Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook'un, Los Angeles Lakers'a katılmadan önce Bradley Beal'ı takas istemeye ikna etmeye çalıştığı bildirildi.



Yeni Lakers yıldızının eski takım arkadaşına, her ikisinin de ekipten takas talebinde bulunması gerektiğine ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.



Yaz aylarında Beal'in Washington'dan ayrılmak istediğine ve takımdan takas talevinde bulunacağına dair iddialar yer alıyordu. Lakin 28 yaşındaki guard, Wizards'ta kalmaya karar vermişti.



The Athletic'den Bill Oram, Shams Charania ve Sam Amick, konuyla ilgili şunları kaleme aldılar:



"Ve kaynaklara göre Westbrook, Ted Leonsis'i aramaya başvurmadan önce, Draft öncesindeki haftalarda Beal'a ikisinin de Washington'dan takas istemesi gerektiğine ikna etmeye çalışmıştı.



Beal'ın bu yönde herhangi bir arzu göstermemesiyle, Westbrook en azından Beal'dan kendisinin LA'ye gitme çabalarına dair destek göreceğinden umutluydu. İddialara göre bu desteği gördü de."



