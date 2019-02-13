Russ, 10.üst üste triple-double'ı için: "İnanılmaz bir an"

Russell Westbrook, dün gece Portland Trail Blazers'a karşı yaptığı 10. üst üste triple-double'ıyla, Wilt Chamberlain'ın 1968'deki rekorunu kırmasıyla ilgili "İnanılmaz bir an" ifadesini kullandı.
Russ, karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kesinlikle inanılmaz bir an. Bilemiyorum, çünkü doğrusu neler yapabileceğimin farkındayım ve sahaya çıktığımda ne oluyorsa olur diyorum. Çocukken NBA'e gitmeyi veya sizlerle konuşmayı hiç hayal bile etmezdim. Ondan dolayı her an benim için bir lütuf. Bu soyunma odasını girip adımı görmek, benim için lütuftur." "Bu anın kendisi inanılmaz. Sabahları uyanıp gidebileceğim bir işim olması, bir formam ve arkasında ismimin bulunması gibi durumlar kendi içinde bir lütuf ve çocukken asla hayalini bile kurmadığım şeyler."
Russ, sezonda 21.2 sayı, 11.2 asist ve 11.1 ribaund ortalamalarla oynuyor.