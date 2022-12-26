Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı, geride kalan periyotta beklenen performansı gösteremedi.
Geçtiğimiz yıl CSKA Moskova'da kiralık forma giyen ve 12 maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Yusuf için bir başka Rus kulübü Zenit'in devrede olduğu belirtildi.
Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf'nun, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali var.
Geçtiğimiz yıl CSKA Moskova'da kiralık forma giyen ve 12 maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Yusuf için bir başka Rus kulübü Zenit'in devrede olduğu belirtildi.
Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf'nun, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali var.