Rusların gözü Yusuf Yazıcı'da!

Geçtiğimiz yıl CSKA Moskova'da kiralık forma giyen ve sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı için Zenit'in devrede olduğu belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rusların gözü Yusuf Yazıcı'da!
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26 Aralık 2022 10:23
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı, geride kalan periyotta beklenen performansı gösteremedi.

Geçtiğimiz yıl CSKA Moskova'da kiralık forma giyen ve 12 maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Yusuf için bir başka Rus kulübü Zenit'in devrede olduğu belirtildi.

Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf'nun, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali var. 

 

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