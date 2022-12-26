Sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a dönen Yusuf Yazıcı, geride kalan periyotta beklenen performansı gösteremedi.



Geçtiğimiz yıl CSKA Moskova'da kiralık forma giyen ve 12 maçta 8 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Yusuf için bir başka Rus kulübü Zenit'in devrede olduğu belirtildi.



Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf'nun, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali var.







