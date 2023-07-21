'ın başarılı savunma oyuncusu'ya talipler çıkmaya devam ediyor. Milli oyuncuya Rusya'dan ikieklif geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...Rus ekipleri Zenit ve CSKA Moskova, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına 5 milyon euro girecek.Abdülkerim Bardakcı 2022-2023 sezonun başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'tan tam not alan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmayı başardı.7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Abdülkerim Bardakcı, stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Hayatının ilk yıllarını liman kenti Zonguldak'ta geçirmiş ve burada futbola Fenerspor altyapısında başlamıştır. 2009 yılında ailesi ile birlikte Konya'ya dönmüş ve Konyaspor altyapısında oynamıştır. 24 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştur.