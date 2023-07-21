Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya talipler çıkmaya devam ediyor. Milli oyuncuya Rusya'dan iki transfer teklif geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...
ZENIT VE CSKA MOSKOVA'DAN TEKLİF
Rus ekipleri Zenit ve CSKA Moskova, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına 5 milyon euro girecek.
İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Abdülkerim Bardakcı 2022-2023 sezonun başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'tan tam not alan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmayı başardı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Abdülkerim Bardakcı, stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Hayatının ilk yıllarını liman kenti Zonguldak'ta geçirmiş ve burada futbola Fenerspor altyapısında başlamıştır. 2009 yılında ailesi ile birlikte Konya'ya dönmüş ve Konyaspor altyapısında oynamıştır. 24 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştur.
ZENIT VE CSKA MOSKOVA'DAN TEKLİF
Rus ekipleri Zenit ve CSKA Moskova, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kasasına 5 milyon euro girecek.
İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Abdülkerim Bardakcı 2022-2023 sezonun başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'tan tam not alan Abdülkerim Bardakcı ilk 11'in vazgeçilmez ismi olmayı başardı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Abdülkerim Bardakcı, stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Hayatının ilk yıllarını liman kenti Zonguldak'ta geçirmiş ve burada futbola Fenerspor altyapısında başlamıştır. 2009 yılında ailesi ile birlikte Konya'ya dönmüş ve Konyaspor altyapısında oynamıştır. 24 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştur.