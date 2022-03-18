Rus ve Belaruslu sporculara bir men daha

Diamond League, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Rus ve Belaruslu atletleri organizasyondan men ettiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rus ve Belaruslu sporculara bir men daha
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18 Mart 2022 16:44
Elmas Lig (Diamond League), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Elmas Lig Genel Kurulu'nda, Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalardan men edilmesi tavsiyesinin kabul edildiği kaydedildi.

Mart ayı başında da Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), iki ülke sporcuları için men kararı almıştı.

Elmas Lig'de sezonun ilk ayağı, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.

 
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