Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları'na tarafsız statüde katılabileceğini açıkladı.



IPC'den yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ukrayna'ya, Belarus destekli gerçekleştirdiği askeri müdahale nedeniyle olağanüstü toplanan IPC İcra Kurulu, Rus ve Belarus hükümetlerini kınadı.



IPC İcra Kurulu, iki ülkenin sporcuları ve yetkililerinin 4-13 Mart tarihlerinde Çin'de düzenlenecek Paralimpik Kış Oyunları'na katılımıyla ilgili şu kararları aldı:



"Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililer, organizasyona tarafsız statüde katılabilecek. Paralimpik Bayrak altında yarışacak iki ülkenin sporcularının yer aldığı madalya törenlerinde Paralimpik Marş çalınacak. Üniformalarında Rusya ya da Belarus bayrağını kullanamayacak söz konusu sporcuların dereceleri, madalya tablosunda yer almayacak."



Pekin 2022 için belirlenen şartlar, ikinci bir duyuruya kadar IPC'nin başında olduğu tüm uluslararası spor organizasyonlarında da geçerli olacak.



İkinci bir duyuruya kadar Rusya ve Belarus topraklarında, dünya ve Avrupa şampiyonaları da dahil hiçbir IPC organizasyonu düzenlenmeyecek.



Bu yıl düzenlenecek Olağanüstü IPC Genel Kurulu'nda Rusya Paralimpik Komitesi ve Belarus Paralimpik Komitesi'nin üyeliğinin askıya alınması veya feshedilmesi oylamaya sunulacak.



Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 5 Rus devlet yöneticisine verilen Paralimpik Nişan'ın geri alınmasına karar verildi.



