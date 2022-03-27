Rus tenisçi Vera Zvonareva'dan "savaşa hayır" mesajı

Rus tenisçi Vera Zvonareva, katıldığı Miami Açık turnuvasının üçüncü turundaki maçta savaşa hayır mesajı verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rus tenisçi Vera Zvonareva'dan 'savaşa hayır' mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2022 16:34
Rus tenisçi Vera Zvonareva, katıldığı Miami Açık turnuvasının üçüncü turundaki maça, üzerinde "savaşa hayır" yazılı şapkasıyla çıktı.

ABD'nin Florida kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının tek kadınlar üçüncü tur maçına tarafsız sporcu olarak katılan eski dünya 2 numarası 37 yaşındaki Zvonareva, ABD'li Danielle Collins'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Vera Zvonareva, aldığı yenilgiye rağmen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı protesto eden şapkasıyla taraftarlardan alkış aldı.

Daha önce Rus tenisçi Andrey Rublev ile Belaruslu Victoria Azarenka da katıldıkları turnuvalarda savaşı protesto eden açıklamalarda bulunmuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.