Rus sporcu Rublev'den "savaşa hayır" mesajı

Tek erkeklerde dünya klasmanının 7 numarası Rus tenisçi Andrey Rublev, savaş karşıtı mesaj verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rus sporcu Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı
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25 Şubat 2022 19:54
Rus tenisçi Andrey Rublev, savaş karşıtı mesaj verdi.

Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.

Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.

Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.

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