Rus sporcu Rublev'den 'savaşa hayır' mesajı

Rus tenisçi Andrey Rublev, savaş karşıtı mesaj verdi.
Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.
Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.
Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.
Dubai Açık'ta Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-6, 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek finale yükselen 24 yaşındaki Rublev, maç sonunda verdiği mesajla dikkati çekti.
Rublev, maçtan sonra kameranın önüne yerleştirilen cama, "Savaşa hayır, lütfen" yazdı.
Rus tenisçi, finalde Denis Shapovalov-Jiri Vesely maçının galibiyle karşılaşacak.